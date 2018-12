Calw Wolfgang Ambros tritt beim Calwer Klostersommer auf

Calw-Hirsau. Wolfgang Ambros, die "Nummer Eins vom Wienerwald" tritt am Dienstag, 30. Juli, mit einem "Best of" beim Calwer Klostersommer auf. Karten sind bereits erhältlich. Seit mehr als vier Jahrzehnten steht Ambros schon auf der Bühne und die Begeisterung seiner Fans ist ungebrochen.