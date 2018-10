Calw Wohlfahrtsverbände starten Aktionstag

Calw. Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche der Liga der freien Wohlfahrtspflege veranstalteten sozial engagierte Einrichtungen den Calwer Aktionstag "Teilhabe und Teilsein".

Die Initiative für die Veranstaltung kam von der Erlacher Höhe, doch am Ende seien alle gemeinsam an einem Tisch gewesen und hätten den Tag organisiert, so Dieter Raschko, Stadtpfarrer von Calw.

Raschko betont, dass fehlende Bildung der Hauptfaktor dafür sei, dass Menschen sich abgehängt fühlen würden und "keine Politik für Arme", gemacht werde.