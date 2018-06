Calw Wirtschaft wird im Jahr 1908 eröffnet

Bad Wildbad. Heute hat die Grünhütte keine Einwohner mehr, dafür jedoch ist sie eine weitbekannte Waldgaststätte, die in den vergangenen Jahren von Grund auf erneuert wurde – wobei die bisherige Gaststube vergrößert wurde und ein bergseitiger lang gestreckter Anbau mit Pultdach alle Funktionsräume enthält.

Ein Schritt zurück, wie alles begonnen hat: Um 1740 war die Waldweide noch stark verbreitet. Auch die Bewohner von Wildbad besaßen viel Vieh und hatten deshalb einen Viehhirten, für den man hier eine Hütte errichtete, die den Namen Stierhütte erhielt. Einer der ersten Viehhirten war Johann Michael Mößner, in den Wildbader Kirchenbüchern Mössinger, der mit Frau und drei Kindern hier lebte und auch als Holzhauer tätig war. Während sein Sohn von der Stierhütte wegging, heirateten seine Töchter den Tiroler Simon Magenreuther und den aus Todtmoos kommenden Joseph Mutterer. Sie errichteten zwei kleine Häuser, sodass nun mit dem Stall und dem Hirtenhaus vier Gebäude vorhanden waren – ein kleiner Weiler war entstanden. Die Nachfahren der Familien Magenreuther und Mutterer leben heute noch in Sprollenhaus.

Der Name "Grünhütte", so vermutet Friedbert Zapf in seinem umfangreichen Artikel "Geschichte der Grünhütte", geht wahrscheinlich auf die heute nicht mehr kahlen Hochflächen, die sogenannten Grinden (Hornisgrinde) zurück, also eigentlich "Grindhütte". Noch in der Wildbad-Beschreibung von Julius Hartmann aus dem Jahr 1898 heißt es über einen Spaziergang durch das Rollwassertal: "…um dann vollends hinauf zu pilgern zur Grünhütte, wo das Auge über die weitgedehnten schwarzgrünen Waldungen schweift…"