Calw "Wir haben hier viele sportliche Schätze in der Region"

Prämien sind als Zuschuss für die Aufwendungen gedacht

Im Calwer Casino der Sparkasse Pforzheim-Calw wurden jetzt zum fünften Mal erfolgreiche Einzelsportler und Mannschaften aus dem Sportkreis mit einer Leistungssportprämie gefördert. Damit sollen sportliche Leistungen honoriert werden, die sich vom reinen Breitensport abheben, zumal gerade der Leistungsbereich im Sport mit hohen Kosten verbunden ist. Deshalb sind die von der Sparkasse gesponserten Prämien in Höhe von 500 Euro für Mannschaften und 250 Euro für Einzelsportler als Zuschuss für die Aufwendungen gedacht, wobei die Auswahl der Empfänger vom Sportkreisrat festgelegt wurde.

Sportkreispräsident Matthias Leyn, der die Prämien zusammen mit seinem Stellvertreter Ralph Günthner überreichte, fand es in seiner Laudatio toll, "was es hier für sportliche Schätze in der Region gibt". Und so könne man nun besondere Leistungen honorieren, auf "die wir stolz sind". Gleichzeitig machte Matthias Leyn mit Blick auf den nötigen Trainingsfleiß deutlich, dass die sportlichen Erfolge nicht von ungefähr kommen. Doch könne ein Sportler seine besten Leistungen auch nur dann abrufen, wenn das Umfeld passe, machte der Sportkreispräsident deutlich.