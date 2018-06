Calw Windkraft darf Tourismus nicht gefährden

Calw. Das Fazit des Ersten Landesbeamten Zeno Danner: "Möglichst nicht komplett gegen Windkraft stellen, aber touristische Projekte durch Windkraft nicht gefährden." Die Sache sei rechtlich "sehr vertrackt", so Danner weiter. Es sei nicht automatisch so, dass Windkraftanlagen da entstehen, wo die Flächen im Teilregionalplan eingezeichnet seien.

Tourismus als Wirtschaftsfaktor

In der Stellungnahme des Kreises heißt es unter anderem: "Der Landkreis hat sich das Ziel gesteckt, den Tourismus in den nächsten Jahren weiter auszubauen und investiert vielfältig in den Schutz seiner wertvollen Kulturlandschaft und den Ausbau von Tourismuseinrichtungen. Der Landkreis Calw betrachtet den Tourismus als bedeutenden Wirtschaftsfaktor mit großem Zukunftspotenzial." Gerade der westliche Teil des Kreises sei aufgrund der geringeren Siedlungsdichte sehr attraktiv und weise große naturräumliche Potenziale aus. Daher soll er in seiner landschaftlichen Unberührtheit weitgehend erhalten werden. Deshalb vertritt der Landkreis die Auffassung, dass diese von "visuellen Störungen freie Landschaft als Grundlage für den Tourismus im Nordschwarzwald so weit wie möglich zu erhalten ist." Auch den Schutzzielen des Naturparks sei "ein sehr hohes Gewicht" beizumessen. Deshalb halte man es für zwingend geboten, insbesondere in den Gemeinden Bad Wildbad, Höfen, Schömberg und Oberreichenbach "unter Berücksichtigung unserer fachlichen Stellungnahme Vorrangflächen zu streichen."