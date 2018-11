Calw Wimberger Schüler sammeln Päckchen für wohltätige Zwecke

Die Wimbergschule in Calw war dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei. Initiiert wurde das Projekt von Lukas Drossart, Lehrer an der Wimbergschule in Calw. In einem Vortrag in der Gesamtlehrerkonferenz stellte er das Projekt vor.

Lehrer sind von der Resonanz der Aktion überwältigt

Da Drossart in den vergangenen Jahren selbst bei der Verteilung der Päckchen in Rumänien dabei war, konnte er auf die Fragen des gesamten Kollegiums eingehen. Zu Anfang des Schuljahres beschlossen sie dann, den Weihnachtspäckchenkonvoi zu unterstützen. Nun wurden die Päckchen eingesammelt.