Calw Wildschweine wüten in Garten in Hirsau

Nichtsahnend wirft Bernd Pühl am Morgen einen Blick aus dem Fenster auf seinen Garten. Er lebt mit seiner Frau direkt am Waldrand in Hirsau, nah an der Natur. Gerade deshalb wohnt er so gerne dort, betont er immer wieder. Doch was Pühl an jenem Morgen sieht, schockiert ihn zutiefst. Sein gesamter Rasen ist aufgewühlt, beinahe keine grüne Fläche ist mehr zu sehen. Und auch außerhalb des Grundstücks, auf einem öffentlichen Stück Wiese, sind großflächige Schäden zu sehen. "Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd", echauffiert er sich. "Der Garten sieht aus wie ein Acker."

Der Grund: Eine Rotte Wildschweine hat in der Nacht offenbar nach Nahrung gesucht. Die finden die Tiere häufig unter der Erde, wo Würmer, Käferlarven oder andere Lebewesen sich tummeln, die für das Schwarzwild eine willkommene Eiweißquelle sind. Und um an die ranzukommen, wühlen die Wildschweine auch gerne mal mit ihren kräftigen Wurf, also der Schnauze, einen Garten um. Zum Verdruss der Anwohner. "Momentan haben wir verstärkt Meldungen aus Hirsau, dass Schwarzwild Schäden verursacht", sagt Margit Spahn, Pressesprecherin der Kreisjägervereinigung Calw. Zahlreiche Gärten in dem Calwer Stadtteil liegen, wie der von Pühl, direkt am Waldrand. Ein wahres Schlemmerparadies für die cleveren Tiere.

