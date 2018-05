Calw Wiesenweg sorgt für Diskussionen

Vom Quellteich kommend wird auf einer Länge von rund 140 Metern ein neuer Wiesenbach geschaffen, der in Schlangenlinien zum bestehenden Winkelbach im Nordwesten fließen soll. Der neue Wiesenbach soll zwischen vier und acht Metern breit sein. "Der Hauptabfluss des Quellteichs wird über diesen Bachlauf in den renaturierten Winkelbach geleitet", ist in der Sitzungsvorlage zu lesen.

Vom Zulauf des neu erstellten Bachlaufs wird der bestehende Bachabschnitt auf rund 150 Metern rückgebaut. Östlich des alten Grabenverlaufs soll ein sechs bis zehn Meter breiter neuer Lauf des Winkelbachs erstellt werden. Zwischen dem renaturierten Gewässer und den Feldern im Osten wird ein etwa 280 Meter langer Wiesengraben ausgehoben. Dort soll das Wasser fließen, das bislang in einer Dole unterirdisch geführt wurde. Entlang der neuen und renaturierten Bachläufe ist die Ansiedelung von Pflanzen geplant. Sowohl neue als auch einige, die an anderen Orten entnommen wurden.

Trotz aller Kritik stimmen mehr Räte dafür

Alle Maßnahmen zusammen könnten der Stadt zwischen 436 000 und 560 000 Ökopunkte bringen, sagte Andreas Quentin, ­Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen, Verkehr. Das seien sogar mehr, als die Hesse-Stadt aktuell benötige. Denn das seien nur rund 430 000 Punkte. "Wir rechnen mit Kosten von 160 000 Euro", erklärte Quentin.

Nun stellt sich aber die Frage: Soll die Stadt das neue Biotop-Gebiet durch einen Wiesenweg für die Bürger erlebbar machen? Darüber schieden sich bei den Räten die Geister. "Es ist eine klare Regelung, dass man einen Ausgleich herstellen und Rückzugsgebiete schaffen soll", meinte Hermann Seyfried (Neue Liste Calw). "Das sollten wir nicht zerstören." Zumal man auch einfach darum herumlaufen könne, fügte er halb im Scherz hinzu.

Martin Blaich (CDU) sieht das anders. "So ein Weg wäre doch ideal." Die paar Ökopunkte die dadurch verloren gingen, könne die Stadt verschmerzen, war er sich sicher. "Die Menschen werden in der Arbeit immer mehr ausgelaugt. So ein Gebiet ist ideal, um sich zu regenerieren", fand auch Werner Greule (Freie Wähler). Rätin Linda Morhard (CDU) machte sich hingegen eher Sorgen darum, dass gerade Hundebesitzer ohne einen Weg überall im Biotop herumlaufen würden. "Dann machen wir lieber einen Weg, dann werden sie wenigstens durchgeführt." "Die Welt geht nicht unter, wenn ein Grasweg durchführt", pflichtet Dieter Kömpf (Freie Wähler) ihr bei.

"Ich finde, wir sollten das Gebiet so ausweisen wie ursprünglich geplant", sagte Hans Necker (Neue Liste Calw). Zudem sei zu beachten, wie der Weg verlaufe. Außerhalb zum Beispiel sei weniger ein Problem als mitten hindurch. "Wenn man das Gebiet erlebbar machen will, muss man es vergrößern", bekräftigte er.

Trotz aller Kritik ergab die "Kampf-Abstimmung", wie Oberbürgermeister Ralf Eggert sie nach langem Hin und Her ankündigte, ein deutliches Ergebnis: 17 Räte stimmten für die Umsetzung des Biotopkonzepts mit einem Wiesenweg. Vier enthielten sich, fünf Räte stimmten dagegen.

Doch wer kommt künftig überhaupt für die Kosten auf, die durch die Pflege des Biotops entstehen? "Es wird ja nicht explizit bewirtschaftet, daher sind die Kosten gering", so OB Eggert. "Aber die Kosten, die entstehen, trägt natürlich die Stadt."