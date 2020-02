Calw Wieder Ärger mit illegal entsorgtem Müll

Calw - Wieder einmal wird in Calw Müll entsorgt – nur nicht dort, wo er hingehört. Stattdessen haben Unbekannte ihren gesamten Unrat neben einem Kleidercontainer im Bereich Im Feldle/Leibnizstraße abgeladen. Das ist ­doppelt ungeschickt: Zum einen weil der mutmaßliche Verursacher laut Oberbürger­meister Florian Kling durch Dokumente im Müll ausfindig gemacht werden konnte. Zum anderen weil das, was da ­einfach in der Landschaft ­abgestellt wurde, auch kostenlos bei den Recyclinghöfen hätte abgegeben werden können, wie Kling weiter ausführt.