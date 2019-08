Calw Wie sicher sind Bundeswehr-Hubschrauber?

Ende Juni starb bei der Kollision zweier Militärjets in Mecklenburg-Vorpommern ein Pilot. Nur wenige Tage später wurde beim Absturz eines Hubschraubers in Niedersachsen eine Pilotin getötet, ein weiterer Soldat schwer verletzt. Anfang August sorgte ein Bericht der Bild-Zeitung für Aufsehen, in dem ein Kampfjet-Pilot berichtete, dass es zu wenige Fluglehrer gebe, um den Soldaten Praxiserfahrung zu vermitteln. Und kurz darauf teilte die Bundeswehr mit, dass die "Tiger"-Kampfhubschrauber der Luftwaffe vorerst am Boden bleiben müssten, weil bestimmte Bolzen Mängel aufweisen könnten. Immer wieder gab es in der vergangenen Zeit unrühmliche Meldungen dieser Art.

Gibt es für die Calwer Bürger also Grund zur Beunruhigung? Immerhin ist das Kommando Spezialkräfte in der Hesse-Stadt stationiert; immer wieder kreisen Hubschrauber im Bereich des Militärstandorts. Ein Sprecher des Heeres gab auf Nachfrage unserer Zeitung Auskunft.

Vorab: Zu Übungen des Kommandos Spezialkräfte, erklärte er, äußere sich die Bundeswehr grundsätzlich nicht. Kein Wunder: Taktiken und besondere Fähigkeiten von Spezialeinheiten unterliegen – naturgemäß – grundsätzlich aus Sicherheitsgründen besonderer Geheimhaltung.