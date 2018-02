Calw Wie man Lebenszeit sinnvoll nutzt

Calw-Hirsau. Wer keine Zeit übrig hat, hat ein Zeitproblem, wer zu viel Zeit zur Verfügung hat, ebenfalls. Um beides geht es in dem Buch "Alles hat keine Zeit? – Wie wir unser Leben sinnvoll nutzen", das Franciska Bohl und An­dreas Steidel verfasst haben. Sie sind Redakteure des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg, Andreas Steidel wohnt seit vielen Jahren in Calw. Am Donnerstag, 8. Februar, werden sie um 20 Uhr in der Wandelhalle der Dr. Römer Kliniken in Hirsau, Altburger Weg 2, daraus lesen.