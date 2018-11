Calw Wie "grün" ist der Landkreis Calw?

Grünen-Fraktionssprecher Johannes Schwarz ergänzte als eigentlicher Antragsteller, dass die Teilnahme am eea tatsächlich "nur eine Richtschnur" sei, konkrete Projekt-Möglichkeiten zu identifizieren. Schwarz regte zudem an, mit Hilfe des eea-Instrumentariums gezielt nach Projekten im Kreis Calw zu suchen, "die eine besonders hohe Förderung" etwa des Landes und/oder des Bundes ermöglichten. Auch sollte man "weitere Gemeinden" im Kreis einladen, sich ebenfalls am eea zu beteiligen – ähnlich dem Modell, wie sich auch Gemeinden am neuen Klimaschutzmanager des Landkreises beteiligten.

Allein Oberreichenbachs Bürgermeister Karlheinz Kistner (FWV) wollte das Geld für eine Teilnahme am eea-Verfahren – immerhin rund 44 000 Euro für vier Jahre – lieber "in konkrete Maßnahmen" gesteckt sehen als in eine abstrakte Beratung und Zertifizierung; konnte sich aber mit dieser Sichtweise nicht durchsetzen. Bei zwei Gegenstimmen nahm der Umweltausschuss den Antrag auf Teilnahme am eea an – wobei gleichzeitig ein (sowieso dafür notwendiger) Arbeitskreis als neues "Energieteam" des Landkreises auf den Weg gebracht wurde.

Deutlichster Fürsprecher am Ende der Diskussion: eben Jürgen Großmann für die CDU-Fraktion – O-Ton: "Das ist das erste Mal, dass ich es erlebe, einen Antrag der Grünen zu unterstützen!" Allerdings sei es nunmal wichtig, dass die öffentliche Hand in solchen Themen "vorangehe, um damit auch private Initiativen und Investitionen" auszulösen – was sonst "unglaublich schwierig" sei; zumal es in diesem Fall "mit überschaubaren Kosten" verbunden sei.

Und einmal derart im Schwung, meldete sich Großmann auch beim nächsten Thema im Umweltausschuss – dem Antrag der Grünen, den Kreis Calw auch noch "fairtrade-zertifizieren" zu lassen – noch vor Grünen-Fraktionssprecher Schwarz zu Wort. Denn die Kreisverwaltung sprach sich in ihrer Sitzungsvorlage gegen eine solche Zertifizierung aus, wollte den Antrag lieber erst einmal nur zum Anlass nehmen, einen Alternativvorschlag zur eigentlichen Zertifizierung zu erarbeiten. Was Großmann für die CDU so nicht akzeptieren mochte: "Sie sollten sich hier nicht aus der Verantwortung ziehen", so Nagolds OB an die Spitze der Kreisverwaltung gewandt. Vielmehr "sollte der Landkreis hier kreativ" werden. Im Klartext: "Wir sind für diesen Antrag!"

Was Sitzungsleiter Zeno Danner, Erster Landesbeamter des Kreises und Stellvertreter des Landrats, schmunzelnd zu dem Einwurf brachte, dass nach diesem schon leidenschaftlichen CDU-Plädoyer für einen Grünen-Antrag Grünen-Fraktionssprecher Johannes Schwarz "gar nicht mehr weiß, was er sagen soll".

Und in der Tat war Schwarz etwas sprachlos bei dieser unerwarteten Schützenhilfe, da er eigentlich für seine Fraktion längst auf die Linie der Kreisverwaltung einschwenken wollte: erst einmal intern Alternativ-Vorschläge zu einer umfassenden Fair Trade-Zertifzierung zu erarbeiten; etwa, dass anstatt des gesamten Landkreises nur ausgesuchte Einrichtungen des Kreises zertifiziert würden wie etwa die Schulen in Trägerschaft des Kreises.

"Das Thema ›Fair Trade‹ darf damit nicht verloren gehen"

Auch hier sollte ein Arbeitskreis – vielleicht jener, den man eh für die eea-Zertifizierung einrichten müsse – sich um weitere Details kümmern. Womit auf einmal die CDU-Fraktion mit ihrem Sprecher Jürgen Großmann alleine im Gremium dastand, ausgerechnet einen Grünen-Antrag in seiner ursprünglichen Form zu verteidigen. Allerdings nur für einen Augenblick – dann schwenkte auch Großmann auf die Linie der Mehrheit ein. Nicht aber ohne eine nachdrückliche Mahnung vorzubringen: "Das Thema ›Fair Trade‹ darf damit nicht verloren gehen!" Letztlich wurde der modifizierte Antrag der Grünen vom Umweltausschuss angenommen – bei vier Gegenstimmen: Auch hier sah sich (unter anderem) Oberreichenbachs Bürgermeister Kistner als "der Haushaltswächter" im Gremium, der – jedoch letztlich erfolglos – vor den "vielen, neuen kleinen Kostenpositionen" im Kreishaushalt warnte.