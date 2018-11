Calw "Wie ein Suchbild für Erwachsene"

Calw. Claudia Seeger sieht Fotos der Stadt Calw inzwischen mit anderen Augen. Vor allem dann, wenn sie schon einige Jahrzehnte alt sind. Denn dann weiß Seeger genau: Die könnte sie vielleicht für den nächsten Kalender "Calw im Wandel der Zeit" des Gewerbevereins gebrauchen, den sie seit 2014 federführend gestaltet. "Das beschäftigt einen das ganze Jahr, immer wenn man Bilder sieht", sagt sie.

Nicht, dass das der Geschäftsführerin der Agentur Connections in Stammheim etwas ausmachen würde. Inzwischen ist der Kalender ein richtiges Herzensprojekt für sie geworden. "Auch wenn es ›nur‹ alte Bilder sind", meint Seeger achselzuckend.

Gerade für ältere Leute seien diese Bilder aber viel mehr. Es sind Erinnerungen an vergangene Tage, an die eigene Kindheit oder an längst vergessene Plätze. "Ältere Leute können sich ewig in den Bildern verlieren", sagt Seeger. Vor allem für diejenigen, die in Calw aufgewachsen sind, dort wohnen, aber auch für jene, die inzwischen weggezogen sind, sei der Kalender ein Stück weit "identitätsstiftend", findet sie. Immer wieder erlebe Seeger es, dass sich Senioren beim Kauf des Kalenders regelrecht "festschwätzen". "Ihnen fallen schon beim Anblick der Bilder alte Anekdoten ein", erzählt sie. Seeger ist davon immer wieder aufs Neue begeistert.