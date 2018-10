Calw Wie ein Gedankenaustausch unter vier Gesprächspartnern

Die Hirsauer Marienkapelle ist bestens geeignet für die stimmungsvolle Kammermusik, die die vier Musikerinnen bieten. Schwungvoll legen Maria Meures (Violine), Anne Zauner (Violine), Caroline Luy (Viola) und Luisa Arnitz (Violoncello) los mit einem Werk von Franz Schubert. "Es handelt sich um das Streichquartett in c-Moll, das er im Dezember 1820 begann, jedoch nach dem 41. Takt des zweiten Satzes unvollendet ließ", erfahren die Zuhörer. Doch was sie zu hören bekommen, ist ein packendes Stimmungsbild aus harmonischen und melodischen Eingebungen, die den typischen Schubert zum Ausdruck bringen. Beim folgenden Streichquartett in D, KV 575, brillieren die Künstlerinnen mit viel Allegretto, was sie oft vor große technische Herausforderungen stellt, die sie jedoch mühelos bewältigen.