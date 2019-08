Calw Widerlager fertig: Verkehr auf B 295 kann wieder fließen

Eigentlich war geplant, die beiden Bauwerke bereits Ende April fertigzustellen, wie Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamts auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten erläutert. Die Verzögerung um rund dreieinhalb Monate sei auf die Witterung, Änderungen in der Bauausführung und zusätzlich zu erbringende Leistungen zurückzuführen, erklärt sie. 13 Monate Bauzeit nahmen die Widerlager also in Anspruch. Insgesamt wurden für die Widerlager und Stützwände der Eisenbahnbrücke rund 1000 Kubikmeter Beton und 130 Tonnen Bewehrungsstahl verbaut, ist in der Pressemitteilung zu lesen.

Und dann, als die Bauwerke schon fast fertig waren, machten sich sprayende Vandalen ans Werk und beschmierten die Widerlager. Eine Verzögerung sei dadurch zwar nicht entstanden, meint Härtel. Darüber gefreut haben dürfte sich trotzdem keiner der Beteiligten. Inzwischen hat der Beton wieder seine ursprüngliche Farbe zurück. Und das soll auch so bleiben: Zum Schutz vor weiteren Attacken wurde eine spezielle, durchsichtige Schicht aus Paraffin aufgetragen, die dafür sorgen soll, dass Graffitis leichter wieder von den Bauwerken zu entfernen sind.

Nun, da die Grundpfeiler stehen, steht der Einbau des Stahlüberbaus der Brücke an. Dieser soll voraussichtlich im kommenden Frühjahr vor Ort montiert und anschließend auf die Widerlager geschoben werden. Komplett fertig soll die Eisenbahnüberführung dann im Sommer 2020 sein.