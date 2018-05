Calw Wichtiger Schritt in Arbeitswelt

Als Basis der Qualifizierungen dienen Bildungsrahmenpläne, die sich in den Inhalten an bundesweit anerkannten Ausbildungsberufen orientieren. Dazu gehören unter anderen Qualifizierungen in den Bereichen Lager-Logistik, Büromanagement, Einzelhandel, Holztechnik, Metall, Garten- und Landschaftsbau, um einen Teil der Inhalte zu nennen. In vielen Bereichen konnten die Teilnehme einen von der IHK anerkannten Abschluss erreichen. Durch diese qualifizierten Vorbereitungen konnten 2017 acht Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Anstellung finden.