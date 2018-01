Calw Wettkampf um den Elefantenpokal

Großkalibrige Pistole

Zu diesem Wettstreit mit großkalibriger Pistole oder Revolver traten zwei Schützinnen und 20 Schützen an. Es galt in drei Minuten fünf Silhouettenscheiben in Elefantenform zu treffen und fünf Schuss auf eine Ringscheibe abzugeben. Jeder Treffer auf einen Elefanten zählte zehn Ringe, die mit dem Ergebnis auf der Ringscheibe addiert wurden. Die drei Erstplatzierten erreichten jeweils fünf Treffer auf die Elefanten. Der beste Schütze war Richard Myrcik mit 96 von 100 Zählern vor Marco Meier (94 Ringe), Karlheinz Burkhardt (90 Ringe), Oberschützenmeisterin Ursula Arfas (79 Ringe davon vier Elefanten) und Alexander Burkhardt (78 Ringe davon vier Elefanten). Die Siegerehrung nahm Schützenmeister Sven Strusch vor.