Im letzten und im Nachhinein richtigen Moment hatte die Skizunft des TSV Calw entschieden, den alljährlichen Skikurs in Simmersfeld trotz Wetterkapriolen anzubieten. Die Bedingungen vor Ort gaben dem Veranstalter recht: am Samstag wechselten sich Schnee und Schneeregen ab, doch die Auflage reichte aus, um über 70 Teilnehmer im Skifahren zu unterrichten. Am Sonntag schien nach weiterem Schneefall mittags sogar die Sonne vom blauen Himmel und ermöglichte der ganzen Gruppe einen großen Erfolg. So konnten von den kleinsten Anfängern ab vier Jahren bis zu den Erwachsenen alle gute Fortschritte verzeichnen. Verteilt auf drei Lifte sowie einen Einsteiger-Parcours mit vielerlei Übungen, hatten die 28 Skilehrer, Helfer und Organisatoren viel zu tun. Nach den zwei Skitagen und der so kurzfristigen Zusage waren die Verantwortlichen aber auch sehr glücklich über das gelungene Wochenende. Weitere Skikursangebote in den Alpen sowie Ausfahrten, auch für Kinder und Jugendliche finden sich unter www.skizunft.tsvcalw.de. Foto: Skizunft