Calw Wetter verwandelt Genusswanderung in einen Abenteuertrip

Der Weg führte zum Stadtgarten hoch, wo Rust über den aktuellen Stand in Sachen Neugestaltung des Stadtgartens und einer möglichen Bewerbung der Stadt um eine Landesgartenschau be­richtete.

Von Stein zu Stein

Der Schießbach macht derzeit seinem Namen alle Ehre – so kräftig rauschend kann man ihn selten sehen, war sich die Gruppe einig. Ein sehr schmaler Pfad führte die Wanderer auf den Walkmühlenweg, der seinen Namen einer Walkmühle verdankt, die ehemals zur Calwer Zeughandelscompagnie gehörte. Vorbei an einem Stück alter Calwer Wasserversorgung ging es in den Verlobungsweg, der vielen Calwer noch in bester Erinnerung ist. Werner Rentschler machte darauf aufmerksam, dass unter diesem Stück Weg 120 Jahre alte Rohre liegen, die zur Calwer Wasserversorgung gehörten und heute noch intakt sind. Ein nun steiles Stück Weg brachte den Puls in Wallung. Wunderschöne Ausblicke nach Kentheim belohnten die Wanderer jedoch bald. Von Weitem hörte man schon den Rötelbach rauschen. Sogleich wurde klar, dass eine Überquerung des Baches Richtung Stubenfelsen aufgrund des hohen Wassers unmöglich ist. So genossen die Teilnehmer das tosende Schauspiel des Rötelbaches.