Calw Werkrealschule wird schließen

Viele Menschen haben in der vergangenen Zeit um den Erhalt dieser Bildungseinrichtung gekämpft – und am Ende doch verloren. Die schlechte Nachricht kommt wegen der Corona-Krise später als erwartet (die Auswertung der Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen verzögerte sich), dürfte die Betroffenen deshalb aber nicht weniger schmerzen: Lediglich elf Anmeldungen verzeichnet die Werkrealschule auf dem Wimberg für eine neue fünfte Klasse im kommenden Schuljahr. Laut dem Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg sind das zu wenige: Wird in zwei unmittelbar aufeinander folgenden Schuljahren die Mindestschülerzahl von 16 in der Eingangsklasse nicht erreicht, droht die Schließung dieser Bildungseinrichtung.