Calw Werke aus Barock und Romantik

Das Programm umfasst Chorwerke aus dem Barock, der Romantik, aus dem Bereich des Jazz und neue geistlicher Lieder. Diese stammen aus dem neuen Liederheft "Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder Plus", das in der evangelischen Landeskirche am ersten Advent eingeführt wurde. Anliegen beider Chöre ist es, die neuen Lieder nicht nur vorzusingen, sondern sie zusammen mit den Besuchern gemeinsam kennen zu lernen, zu singen und zu erleben.

Aus Jazz-Messe erklingen "Gloria" und "Sanctus"

Aus der zu Jahresbeginn in Altburg innerhalb eines Chorprojekts mit offenen Proben aufgeführten Jazz-Messe für Chor und Klavier von Johannes Matthias Michel erklingen das "Gloria" und das "Sanctus". Weiter stehen auf dem Programm Teile aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns und Motetten von Gottfried Homilius und Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Programm umfasst eine große Stilbreite und kommt so den verschiedenen stilistischen Vorlieben sowohl in den Chören als auch bei Zuhörern entgegen.