Calw "Wer die Zeit hier nutzt, hat gute Aussichten"

Nicht in Hirsau therapiert werden Rechtsbrecher mit psychischen Erkrankungen oder Störungen. In der Regel haben die abhängigkeitskranken Straftäter bereits einen großen Teil ihrer Haftstrafe abgesessen und auch einen körperlichen Entzug hinter sich. "Das Entgiften ist der leichtere Schritt. Die eigentlichen Schwierigkeiten sind die psychische Abhängigkeit und die Einflüsse, die das Milieu haben kann", so Matthias Wagner, medizinischer Direktor der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Hirsau.