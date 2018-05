Calw Wenn während des Urlaubs ein Mord geschieht

Der Autor schreibt gerne über seine Heimat: Leix ist in Klosterreichenbach geboren. In seinem neuesten Kriminalroman kommen dieses Mal auch Menschen vor, die es wirklich gibt, ansonsten verwendet er in der Regel nur einzelne Aspekte von Personen, denen er begegnet. Viele im Publikum kannten die beschriebenen Ausflugsziele und Leix gestand, dass er nach dem Erscheinen des Buches gefragt worden sei, ob er jetzt Werbetexter für Baiersbronn geworden sei. Doch trotz aller Wandertouren, zu denen der übergewichtige Ermittler Lindt von seiner Frau gezwungen wird, kommen das Verbrechen und seine Aufklärung doch nicht zu kurz.

Sowohl in der Pause als auch nach der Lesung hatte Leix zahlreiche Bücher zu signieren. Das Publikum erklärte sich dem Verlag gegenüber zu Dank verpflichtet – denn Leix ist ein wahrer Entertainer und es wäre doch schade gewesen, wenn dieser unterhaltsame Abend nie stattgefunden hätte, so die einhellige Meinung.