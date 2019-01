Calw Wenn Tausende Besucher kommen

Ein Jahreshöhepunkt ist das Dorffest aller Vereine und Organisationen am 29. und 30. Juni, bei welchem auch das 25-jährige Partnerschaftsjubiläum mit dem ungarischen Tótvázsony gefeiert wird.

Der Juli hat es dann festtechnisch in sich: Am 5. und 6. Juli steigt das Woodrock-Festival beim Sportplatz, am Samstag, 20. Juli, geht das Höhenfeuer der Sportfreunde am Wasserturm, das jedes Jahr Tausende Zuschauer anzieht, in seine 42. Auflage. Am Tag darauf, 21. Juli, wird weitergefeiert mit dem Motorrad-, Traktor- und Unimogtreff. Der Naturparkmarkt am Sonntag, 28. Juli beschließt den festreichen Monat.

Der August hat ähnlich viel zu bieten – so ist am Wochenende, 10. und 11. August, das Dorfwiesenfescht der Feuerwehr in den Dorfwiesen. Auf ein mögliches neues "Hütten-Motto" darf man ebenso gespannt sein wie auf die kulinarischen Höhepunkte.

Vom 16. bis 18. August gibt es die achte Auflage des Dobler Spectaculums am Wasserturm – wie immer in guter Zusammenarbeit mit der Bruchsaler Ritterschaft, mit Lagerleben, Markttreiben, Ritterkämpfen und vielen spannenden Mittelalter-Details. Am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, bieten Kunsthandwerker im und ums Kurhaus wieder ihre selbst gefertigten Produkte an, am Sonntag gibt es auf dem Dorfplatz außerdem den Genussmarkt.

Oktoberfest mit Konzert

Am 12. und 13. Oktober lädt der Musikverein zu seinem zweitägigen Jahreshöhepunkt ein, dem Oktoberfest mit Konzert am Samstag und Blasmusik mit Weißwurstfrühstück am Sonntag im Kurhaus. Der TSV-Wintertag, bei dem die jüngsten Mitglieder wieder ihr Können zeigen, findet am 10. November statt, am 30. November und 1. Dezember der Adventsmarkt – wie immer mit Kunsthandwerk und Leckereien.

Den Abschluss macht wie immer die Waldweihnacht am Zweiten Weihnachtsfeiertag am Sportplatz mit Andacht und Musik.