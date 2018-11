Calw Wenn die Welt langsam leiser wird

Calw. Schwerhörigkeit hat gravierende psychosoziale Folgen. Deshalb bietet das Netzwerk ältere Generation im evangelischen Kirchenbezirk Calw (NäG) am Samstag, 10. November, ein Seminar zur Gestaltung des Miteinanders bei unterschiedlichem Hörvermögen an. "Wer andere nicht mehr versteht, verstummt oftmals selber." Diese Erfahrung hat Rosemarie Muth gemacht. Die evangelische Pfarrerin ist in der württembergischen Landeskirche zuständig für die Seelsorge bei Schwerhörigen und berät Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen.