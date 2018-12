Calw Weniger neue Fälle

Jedes Jahr erkranken etwa 200 000 weitere Menschen an einer Demenz. Etwa zwei Drittel der Demenzen entfallen auf die Alzheimerkrankheit und 15 bis 20 Prozent auf Durchblutungsstörungen des Gehirns. Etwa 400 000 demenziell erkrankte Menschen wurden 2005 in Pflegeeinrichtungen versorgt. Für das Jahr 2050 ist aufgrund der demografischen Entwicklung zu erwarten, dass über zwei Millionen Menschen ab 65- Jahren in Deutschland an einer Demenz leiden werden.

Nach Angaben der AOK sind im gesamten Nordschwarzwald 6148 AOK-versicherte Menschen davon betroffen. Im Kreis Calw sind es 1757 Menschen. 2016 wurden 425 Neuerkrankungen registriert, das sind 156 weniger als noch 2014.

Unter Demenz versteht man ein Muster an Symptomen, dass viele verschiedene Ursachen haben kann. Hauptmerkmal von Demenz ist eine Verschlechterung von mehreren geistigen (kognitiven) Fähigkeiten im Vergleich zum früheren Zustand. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Zahl der Menschen, die von Demenz betroffen sind, in den nächsten Jahren wachsen wird, da die Gruppe der über 80-Jährigen, die am schnellsten wachsende Gruppe der Gesellschaft ist.