Calw Weltladenverein löst sich auf

In den kommenden Monaten soll dafür alles Notwendige abgewickelt werden. Viele der langjährigen Mitarbeiter sind nämlich in die Jahre gekommen und Nachwuchs ist trotz intensiver Bemühungen nicht in Sicht. "Ich war sehr traurig, als wir die Auflösung beschlossen haben", sagt die einzige bis zum Schluss aktive Mitbegründerin Ruth Bührlen, die all die Jahre eine große Last mitgetragen hat.

Seit einigen Jahren nur noch an Marktständen

Sie war lange Schriftführerin und zudem für die gesamten Finanzen und den Verkauf zuständig. Die 82-jährige Wimbergerin sieht für die Talfahrt des Weltladenvereins neben Nachwuchsmangel auch viele weitere Gründe. So lagen die drei Läden, die die Vereinsmitglieder nacheinander in der Bahnhofstraße, der Metzgergasse und der Altburger Straße betrieben haben, wohl nicht zentral genug. Auch verfügten sie nicht über eigene Parkplätze. Man hatte die Betriebskosten für Miete, Strom, Heizung, Wasser und Telefon aufzubringen und trotz der ehrenamtlichen Eigenarbeit in den Bereichen Einkauf, Beratung, Verkauf und Putzen wurde es nach und nach schwieriger, Gewinne zu erwirtschaften.