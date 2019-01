Calw Weitere Projekte für traumatisierte Menschen geplant

Das Programm auf der sogenannten Open Stage im Forum am Schießberg war ein lebhaftes Abbild der Arbeit, der sich der gemeinnützige Verein verschrieben hat: Als Netzwerk für gesellschaftliches und kulturelles Miteinander im Landkreis Calw möchte StadLandKultur Brücken zwischen Kultur und Integration bauen und neue Wege der Bewältigung psychischer Traumatisierungen gehen.

Der soziokulturelle Abend war in Hinblick auf die Ziele des Vereins ein Höhepunkt. Wie kaum an anderer Stelle musizierten auf der Bühne von Jazz am Schießberg, die jüngst mit dem Spielstättenprogrammpreis Applaus 2018 ausgezeichnet wurde, Profis, Nachwuchsmusiker und Amateure gemeinsam. Beiträge aus Ländern wie Afghanistan, Eritrea, Ecuador oder Tschechien bereicherten das Programm und ließen alle schmerzhaften Erinnerungen für einen Moment in den Hintergrund treten.

Umrahmt wurde der Abend von Musikern des "Calw Large Ensembles", die zum krönenden Abschluss bis kurz vor Mitternacht mit Mitgliedern des Trommel-Clans musizierten. Unvergessen bleibt auch ein unkonventionelles, in die Jetzt-Zeit verlegtes Krippenspiel, inklusive E-Bike und Zumba.