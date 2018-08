Calw Weit über die Region hinaus

Die teilnehmenden Künstler müssen in Pforzheim oder in einem der drei Landkreise Enzkreis, Calw oder Freudenstadt leben oder mindestens ihr Atelier haben. "Die Ortszeit fügt sich gut in unser Kulturentwicklungskonzept, das wir vor über einem Jahr angestoßen haben und jetzt schrittweise umsetzen", so Martin Frieß, der im Landratsamt Calw für die "Ortszeit" zuständig ist.

Die "Ortszeit" vereint alle zwei Jahre namhafte Künstler unter einem Dach und wird weit über die Kulturregion hinaus beachtet. Es wird ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro geben. Zur Ausstellung erscheint wieder ein Booklet. Eine unabhängige Fachjury wird die eingereichten Arbeiten beurteilen und für die Ausstellung auswählen. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Die Ausstellung ist zu sehen vom 10. März bis 22. April 2019 im Schloss Neuenbürg, vom 8. Mai bis 28. Juni 2019 im Landratsamt Calw, vom 20. September bis 11. Oktober 2019 im Kunstverein Horb und vom 25. Oktober 2019 bis 5. Januar 2020 im Kunstverein Pforzheim.