Calw Weihnachtsmarkt wartet mit Neuheiten auf

Was das Programm angeht, setzen die Organisatoren zu einem großen Teil auf Bewährtes: Das Weihnachtsrätsel, bei dem Einkaufsgutscheine verlost werden, das Backhäuschen, das dieses Jahr von der Caritas bestückt wird, Aktionen für Kinder, Auftritte von Vereinen sowie drei Turmbesteigungen – für die man sich übrigens anmelden muss, betont Rust. Und natürlich die weihnachtliche Beleuchtung der Fachwerkhäuser. "Dieses Mal haben wir aber eine verbesserte und vergrößerte Beleuchtung", verrät Rust. Einzelne Gebäude, beispielsweise das Rathaus, sollen zusätzlich mit LED-Leuchten angestrahlt werden. "So wollen wir einen zusätzlichen Effekt für die Innenstadt erzielen."

Weitere Neuerung: Die Interessengemeinschaft Calwer Bahnanlagen baut ihre Modellbahnanlage im Konzertsaal der Musikschule auf. "Das ist eine tolle und einzigartige Geschichte", schwärmt Rust. Immerhin sei es ein wahnsinniger Aufwand, das Ganze zu transportieren und vor Ort wieder aufzubauen. Davon und von allem, was es sonst über die Modellbahn zu wissen gibt, werden die Organisatoren Karl U. Schneider und Eckart Remunat ab Freitag, 30. November, Interessierten erzählen. "So etwas gibt es in der Region sonst nicht", sagt Rust. Am Freitagabend ab 19 Uhr findet zudem, erstmals im Rahmen des Weihnachtsmarkts, ein Adventskonzert mit den Aurelius Sängerknaben in der Stadtkirche statt.

Die Organisatoren Rust und Oertl haben noch viel zu tun, bis die Adventszeit losgehen kann. Erstmals gibt es dieses Jahr eine Papiertüte, die auf einer Seite den Weihnachtsmarkt bewirbt, auf der anderen den Einzelhändlern mit dem Schriftzug "Unser Adventsangebot für Sie" die Möglichkeit lässt, ein eigenes Angebot entsprechend zu verpacken. Diese Tüten – 5000 davon wurden hergestellt – müssen an die Händler verteilt werden. Und natürlich sollen alle davon überzeugt werden, mitzumachen. Die Tüten wurden klimaneutral produziert und sollen laut Oertl und Rust, auf den Einzelhandel in Calw aufmerksam machen. "Wir möchten, dass Calw auch in der Adventszeit als attraktive Einkaufsstadt wahrgenommen wird", sagen sie. Natürlich eignen sie sich auch bestens, um Geschenke einzupacken, freuen sich die beiden. Umso mehr, weil auf beiden Seiten jeweils ein passender Spruch gedruckt ist.