Calw Weihnachtsmarkt öffnet Pforten

Liebe zum Detail

Hat das Adlereck in der Realität dieses Jahr für eine Menge Ärger gesorgt, sieht es in der Modell-Variante geradezu idyllisch aus – obwohl die "Problembrücke", wie Schneider sie nennt, auch zu sehen ist. Sein Lieblingsstück ist aber das inzwischen abgerissene Hotel Adler nebenan. "Ein Glanzstück", meint er schwärmerisch.

Auf der anderen Seite des Saals sind unter anderem ein Freizeitpark, ein Fußballplatz und ein Hubschrauberlandeplatz zu sehen. Elemente, die einst ein Freund von Schneider mit viel Liebe zum Detail errichtet hat. Nach seinem Tod hat der Calwer Modellbauer die Elemente übernommen. Nun, während des Weihnachtsmarkts, können sich Kinder daran erfreuen und sich selbst als Schaffner betätigen. Geöffnet hat die Modellbahnanlage am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Sechs Stunden später sieht es auf dem Marktplatz ganz anders aus. Es dämmert, die Weihnachtsbeleuchtung erhellt die Buden. Besucher tummeln sich rund um die Stände, um vielleicht den ersten Glühwein der Saison zu trinken. Nur der stärker werdende Regen trübt die Stimmung.

Als die Turmbläser von der Stadtkirche aus erklingen und anschließend die Stadt- und Jugendkapelle spielt, wird einem aber doch ganz weihnachtlich zumute. Der stellvertretende Oberbürgermeister Dieter Kömpf tritt ans Rednerpult. "Bis auf das Wetter sind die Organisatoren dem Motto ›Märchenhaftes Calw‹ wieder gerecht geworden", meint er. Kömpf wünscht sich, dass der Markt ein weihnachtliches Gefühl nach Calw bringen wird und verweist auf die zahlreichen Programmpunkte, die die Veranstaltung umrahmen – beispielsweise das Weihnachtscafé im Saal Schüz oder der Besuch des Nikolauses am Sonntag um 16 Uhr. "Also seid brav, Kinder", rät er den kleinen Besuchern. Mit Blick auf seine eigene Kindheit, in der sich Kömpf für Modelleisenbahnen begeistert habe, weist er auch auf besagte Ausstellung in der Musikschule hin.

Mit der offiziellen Begrüßung erstrahlt auch das Rathaus in einem ganz besonderen Licht. Auf die Fassade sind ein Rentierschlitten, der Schriftzug "Märchenhaftes Calw", Schneeflocken sowie ein Tannenbaum projiziert. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass das Gebäude nicht von Bauzäunen und Gerüsten umgeben ist. Das wollten die Organisatoren um Markus ­Kleinschmidt vom Kulturamt feiern, wie er im Vorfeld verraten hatte.

Mit dem Start zeigt er sich zufrieden, wenn auch mit Punkteabzug für den Regen und vereinzelte Stromausfälle. "Aber für das Wetter sind richtig viele Leute da", sagt er. Nun hoffe er, dass es auch die nächsten Tage genauso erfolgreich weitergeht – nur dann mit voller Punktzahl.