Calw Weihnachtsmarkt nun endgültig abgesagt

Nicht nur in Calw, sondern in der ganzen Region wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben. Was in der Hesse-Stadt schon mehrfach und in zunehmender Deutlichkeit angedeutet wurde, ist nun Gewissheit. "Vor dem Hintergrund unsicherer Planungen und aus Vorsorge gegenüber den möglichen Besuchern, Händlern und Schaustellern der bekannten und beliebten Weihnachtsmärkte, haben sich die Städte und Gemeinden im Landkreis Calw in mehreren Abstimmungsrunden mehrheitlich darauf verständigt diese Veranstaltungen in der bisher bekannten Form in diesem Jahr nicht durchzuführen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald.