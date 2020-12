Calw "Weihnachten mit Herz" mal anders

Die Corona-Pandemie funkte der mittlerweile etablierten Veranstaltung an Heiligabend dazwischen, und somit mussten sich die Verantwortlichen nach einer Alternative umsehen.

Weihnachtstüte als Ersatz für Festessen

Der erste Plan: eine Feier in eingeschränkter Form auf dem Kirchenvorplatz; doch da wäre weder der Abstand noch die Anzahl der Personen zu kontrollieren möglich gewesen, berichtet Raschko. Eine Veranstaltung im Freien nach jetztiger Lage: nicht machbar.

Der zweite Plan: "Weihnachten mit Herz" zu denen bringen, die es brauchen können. Auch dies sei im Zuge der Vorbereitung nicht einfach gewesen zu realisieren, sagt Raschko; doch da alle Beteiligten Hauptamtliche seien, habens sie es doch geschafft.

Die Idee en détail: Ein Stück Fest in Form eines Besuches zu den Menschen tragen. So wird es in diesem Jahr als Ersatz für das Festessen in der Aula eine Weihnachtstüte geben, die jeder angemeldeten Person an der Haustür an Heiligabend überreicht wird.

Inhalt soll Überraschung bleiben

Der konkrete Inhalt soll natürlich eine Überraschung bleiben. So viel sei jedoch verraten: "Die Tüte wird ein leckeres Essen, eine Bescherung und eine Speise für die Seele enthalten", sagt Andrea Krüger, Sozialarbeiterin von der Erlacher Höhe. Für Kinder sei zudem noch ein Extra-Geschenk mit drin.

Mit rund 200 Besuchen im Landkreis Calw rechnet das Organisatorenteam in diesem Jahr. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Calw und seinen Ortsteilen. Zu den Bescherten werden Leuten von der Erlacher Höhe zählen, also Menschen, die sich in Wohnungsnot befinden oder die in veramten Zuständen leben, oder eben Leute aus dem Umfeld der evangelischen Stadtkirchengemeinde sowie der katholischen Kirchengemeinde St. Josef.

Doch "Weihnachten mit Herz" ist keineswegs nur eine rein kirchliche Veranstaltung. Wer gerne eine Tüte an seiner Türe in Empfang nehmen möchte, der kann sich anmelden oder jemand anderem damit eine Freude bereiten.

"Für die Menschen, die das Gefühl haben, vergessen worden zu sein, ist unser Besuch vielleicht das Größte", sagt Helga Raschko von der evangelischen Kirchengemeinde Calw. "Wir vermitteln ihnen das Gefühl: Du bist nicht alleine und: Jemand denkt an dich."

Schöne Zeit schenken

Das Festtagsessen wird vom Hauswirtschaftsteam der Erlacher Höhe zubereitet. Um 15 Uhr an Heiligabend macht sich dann das zehnköpfige "Weihnachten mit Herz"-Team auf den Weg zu den Menschen. Es wird geklingelt, das Gespräch gesucht, und eine Menge Tüten durch die Tür, das Fenster oder die Gartentüre gereicht.

Die Aktion werde komplett über Spenden finanziert, die von Firmen oder Privatpersonen stammen, sagt Raschko. So habe das klassische Festessen in der Aula beispielsweise 5000 Euro an Kosten verursacht. Der gesamte Betrag wurde durch diese Spenden gedeckt.

"Weihnachten mit Herz fand 2013 das erste mal mit 70 Leuten in diesem Raum statt", erinnert sich Dieter Raschko mit Blick auf den Andreä-Saal im Haus der Kirche. Danach sei es von Jahr zu Jahr mehr geworden bis sie in die Aula umzogen. "Unsere Grundidee ist dabei gewesen, Menschen, für die der Heiligabend der schlimmste Tag des Jahres ist, für zwei, drei Stunden zusammenzubringen, und ihnen eine schöne Zeit zu bescheren", sagt Pfarrer Raschko. Auch wenn das dieses Jahr nur bedingt möglich sein wird – die Grundidee ist dieselbe geblieben.

Wer teilnehmen oder jemanden anmelden möchte, kann sich telefonisch an das evangelische Pfarramt, erreichbar unter 07051/1 21 95, das katholische Pfarramt, erreichbar unter 07051/16 39 90, oder das evangelische Diakonat, erreichbar unter 07051/93 05 23 oder diakonat.calw@elkw.de wenden.