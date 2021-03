1 Zum Schutz der Amphibien werden die Schranken über Nacht geschlossen.Foto: Klormann Foto: Schwarzwälder Bote

Natur: Schranken aufgestellt / Nachts keine Durchfahrt

Calw-Wimberg. Um Kröten und andere Amphibien zu schützen, die sich zu dieser Jahreszeit auf Wanderschaft begeben, werden mehrere Straßen im Stadtgebiet von Calw gesperrt.

Das Zavelsteiner Sträßle beim Regenüberlaufbecken auf dem Wimberg wird mit einer Schranke bis zur Ernst-Rheinwald-Straße bis voraussichtlich 31. Mai von 19 bis 7 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Die Verbindungsstraße Hirsau–Althengstett wird während der Amphibienwanderung ab Althengstett bei der Sektkellerei Schnaufer bis zur Zufahrt zur Fuchsklinge von 20 bis 6 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zum Restaurant Fuchsklinge von Hirsau kommend bleibt offen.

Kleiner Umweg rettet Amphibien-Leben

Am Regenüberlaufbecken am Zavelsteiner Sträßle gibt es viele Erdkröten und Grasfrösche, heißt es in einer Mitteilung des Calwer Landratsamts.

Aufgrund dieser hohen Zahlen sowie der guten Umfahrungsmöglichkeiten habe die untere Naturschutzbehörde eine zweitweise Sperrung dieser Straße während der Amphibienwanderzeit schon in den vergangenen Jahren beantragt. Damit eine ganztägige Sperrung vermieden werden kann, hat die Stadt Calw laut Mitteilung Schranken aufgestellt, die abends geschlossen und morgens geöffnet werden können. "Für die Verkehrsteilnehmer bedeuten diese Sperrungen nur einen kleinen Umweg, für die Amphibien das Überleben."

Verstöße gegen die Fahrverbote werden zur Anzeige gebracht, wird in der Mitteilung unterstrichen. Auf anderen Strecken, wo die Tiere erfahrungsgemäß auch unterwegs sind, gibt es teils geänderte Geschwindigkeitsbeschränkungen. "Deshalb sollten alle Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam unterwegs sein und die Augen für die Amphibien offen halten", heißt es.

Weitere Informationen, auch zu den Sammelgruppen, gibt es bei Elfriede Mösle-Reisch von der Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz des Landratsamts Calw unter der Telefonnummer 07051/16 09 67.