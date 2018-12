Calw Weg für Citymanager ist frei

"Es wird kein einfacher Job, dafür jemanden zu finden", räumte Henrich ein. Ein Citymanager solle Macher und Vermittler, Umsetzer und Visionär sein – im Grunde also eine "Eier legende Wollmilchsau", erklärte er. Und es sei selten, dass schon der erste Kandidat auch jahrelang bleibe.

Genau mit der richtigen Person stehe und falle das Konzept aber eben auch, meinte Dieter Kömpf (Freie Wähler). Das Konzept an sich sei "letztendlich nur eine Hülle, die wir hier beschließen", die es mit Leben zu füllen gelte. Grundsätzlich werde man aber auch bei Startschwierigkeiten hinter der Sache stehen.

Weniger glücklich zeigte sich Hermann Seyfried (Neue Liste Calw). Allein schon der Begriff für die zu schaffende Stelle sei falsch; angesichts des erarbeiteten Arbeitsbereichs werde kein City-, sondern ein Wirtschaftsmanager gesucht, so Seyfried. Seiner Ansicht nach richte sich der Blick zu sehr darauf, eine Art Interessenvertretung des Gewerbes in Kooperation mit der Stadt ins Leben zu rufen – statt eine Stelle einzurichten, die sich um das ganze Stadtgebiet, inklusive dessen Randbereiche, bemühe.

Vorwiegend ein Wirtschaftsförderer der Kernstadt?

Da der angestrebte Citymanager in seinen gegenwärtigen Grundzügen aber vorwiegend ein Wirtschaftsförderer der Kernstadt zu sein scheine, stimmten er und seine Fraktionskollegen geschlossen gegen den Beschlussvorschlag.

Finanziert werden soll das Konzept übrigens von der Stadt Calw, die sich im Jahr 2019 mit 35.000 Euro, in den Folgejahren mit jeweils 70.000 Euro beteiligt, sowie unter anderem über Mitgliedsbeiträge des Gewerbevereins und Sponsoren. Gesamt fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 130.000 Euro an.

Auf Nachfrage von Ralf Recklies, ob es bereits Sponsoren gebe, verkündete Jürgen Ott, einer der Vorsitzenden des Gewerbevereins, dass bereits Zusagen von vier Firmen über einen Zeitraum von mindestens je drei Jahren vorlägen.

Im ersten Quartal 2019 soll nun die Stadtmarketing GmbH gegründet werden; die Stellen für einen Citymanager ausgeschrieben. Nach einem Auswahlverfahren sei voraussichtlich mit einer Stellenbesetzung im dritten Quartal zu rechnen. Das Büro des Citymanagers soll in der Calwer Innenstadt angesiedelt werden, allerdings außerhalb der städtischen Verwaltungsräumlichkeiten. Die GmbH soll keine bestehenden Aufgaben der Stadt Calw übernehmen, sondern eigene Maßnahmen entwickeln und umsetzen.