Calw Was kann man aus der Geschichte lernen?

Calw. Direkt unter einem Foto von Martin Schulz als "Sankt Martin" mit Strahlenkranz fand sich auf dem Magazin-Cover ein Hinweis auf das Buch "Geschichte der Zukunft" von Radkau.

Die Geschichte geht manchmal eigene Wege. Der Historiker betrachtet sie im Rückspiegel. Aber zwei Wochen vor der Katastrophe in Fukushima sprach er öffentlich und deutlich die Verdrängung des nuklearen Risikos in Japan an.

Die evangelische Erwachsenenbildung in Calw hatte den Bielefelder Professor zum 40-jährigen Bestehen des Bildungswerks eingeladen. Gemäß des Slogans des Bildungswerks "Wir denken weiter" wollten sie auf die Irrungen und Wirrungen der ehemaligen Zukunftsplanung zurückzublicken. Vermeintlich gute Ideen entpuppten sich als wirtschaftliche oder politische Fehlentscheidungen. Was kann man also aus der Geschichte für die Zukunft lernen?