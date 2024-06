Den Menschen in aller Welt ist Calw sehr vertraut – warum? Weil sich in Hermann Hesses Büchern in der Stadt „Gerbersau“ viele Ecken wiederfinden, die von Calw inspiriert sind. Beim Gerbersauer Lesesommer werden Hesses Erzählung lebendig. Ab Sonntag, 2. Juli findet der Lesesommer zum 20. Mal statt.