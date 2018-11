Calw Wandertouren mit Hochseilgarten für die VBA-Klasse

Gemeinsam mit den Lehrkräften Alexandra Kremp, Jennifer Haupt und Sonderschulpädagoge Erich Grieshaber unternahmen sie Wanderungen rund um Calw, spielten "Godi Golf" in Bad Liebenzell und übernachteten im Bettenlager "Altes Jungscharhüttle" in Calw-Stammheim.

Parcours, Seilbahnen und Vertrauens-Spiele

Abgeschlossen wurde das Programm von einem Besuch des Hochseilgartens in Nagold, bei dem neben vertrauensbildenden Spielen, in verschiedenen Höhen unterschiedliche Parcours absolviert werden mussten, was den Schülern viel gemeinsame Arbeit und Vertrauen in gegenseitige Hilfe abverlangte. "Besonderen Spaß hat mir die Seilbahnfahrt gemacht, auch wenn ich eine Heidenangst hatte – aber meine Mitschüler halfen mir diese zu überwinden", so eine Schülerin der Klasse auf dem Heimweg. Das klingt nach einem gelungenen Ausflug.