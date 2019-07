Calw Wald gesperrt wegen Eichenprozessionsspinner

Vogel: "Wir schauen ständig danach. Auch der Bauhof achtet bei Pflegearbeiten auf EPS-Nester." Bürger können sich bei entsprechenden Beobachtungen bei der Stadtverwaltung melden.

Vogel weist darauf hin, Eichen, die von dem Insekt befallen sind, möglichst nicht zu berühren. Insbesondere sollte daran nicht gerüttelt werden. Erst recht nicht sollte mit Stöcken in die Nester geschlagen werden. Bei Einhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen dürfte ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet sein.

Der EPS ist nicht nur in Calw in diesem Sommer extrem stark verbreitet. Vogel war am Dienstag bei einer Gartenbaumeistertagung in Heilbronn. Im ganzen Bundesgebiet hat sich der Falter stark ausgebreitet, hat Vogel dort von seinen Kollegen erfahren.

Der Wärme liebende Eichenprozessionsspinner, eine Schmetterlingsart, ist im Zuge des Klimawandels auch in Mitteleuropa auf dem Vormarsch. Er kann beim Menschen die Raupendermatitis auslösen. Die Raupen tragen mit Widerhaken versehen Härchen. Sie fallen schon bei leichter Berührung ab. Die Dermatitis führt nach Angaben des Deutschen Ärzteblatts zu Hautreizungen. Eingeatmete Brennhaare können, so heißt es weiter, zu einer Reizung der oberen Atemwege, bei entsprechender Vorbelastung auch zu Atemnot führen. Das Ärzteblatt rät Betroffenen zu versuchen, mit einem Klebeband Brennhaare von der Haut abzunehmen. Zudem wird empfohlen: sofortiger Kleiderwechsel; Duschbad mit Haarwäsche; Augen auswaschen, sollten diese betroffen sein. Starker Juckreiz lässt sich durch kortisonhaltige Salben behandeln.

Auch in anderen Städten wurden Flächen wegen der giftigen Raupe gesperrt: Ein Spielplatz in Balingen und mehrere Eichen in Freudenstadt.