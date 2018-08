Calw Vor 200 Jahren letzte Hinrichtung in Calw

Calw. Im Juni 1817 wurde der Leichnam einer älteren Frau in der Rotmurg im "Baiersbronner Oberthal" gefunden. Trotz starker Verwesung deuteten die schweren Kopfverletzungen auf einen gewaltsamen Tod hin. Da die Tote keine Papiere bei sich trug, war lange nicht klar, um wen es sich handelte. Lediglich ihre Kleidung ließ vermuten, dass sie aus dem Raum Horb oder Rottenburg stammen müsste. Durch die Bekleidung konnte dann auch ermittelt werden, dass die Getötete sich mit einer jüngeren Frau, Gertrude Pfeifflin, schon einige Tage in der Gegend aufgehalten und beide kurz zuvor auf dem Hof Eulengrund übernachtet hatten. Pfeifflin und ihre Mutter, die Witwe Kleinbub aus Teinach, wurden daraufhin mit Steckbriefen gesucht.

Sie konnten am 26. Juli 1817 bei ihrer Rückkehr aus dem badischen Gebiet, an der damaligen württembergischen Grenzstation in Schönmünzach, verhaftet werden. Das Oberamt Freudenstadt hatte die Generaluntersuchung und das Kriminalamt Calw die Spezialinquisition gegen die Beschuldigten zu führen. Die Verhöre ergaben unterschiedliche Ergebnisse, so dass auf Veranlassung des Kriminalamts der Konditor Demmler mit den Frauen im Calwer Gefängnis ein religiöses Gespräch führte.

Danach legte die 26-jährige Gertrude ein umfassendes Geständnis ab. Dabei ergab sich, dass sie die 60-jährige Anna Maria Blocher von Nordstetten mit einem unterwegs gestohlenen Beil erschlagen und ausgeraubt hatte. Beide Frauen kannten einander. Blocher hatte Pfeifflin zuvor angeboten, sie ins Badische zu begleiten, wo sie Handel trieb. Blocher hatte erhebliche Barmittel und Wertpapiere bei sich, was an Pfeifflin nicht unbemerkt vorüberging.