Calw Von Wirtschaft bis Biotechnologie

Calw-Wimberg. Wirtschaftsgymnasium (WG), Biotechnologisches Gymnasium (BTG) oder Technisches Gymnasium (TG, Profile Mechatronik oder Informationstechnik) sind dort zu finden. Seit dem Schuljahr 15/16 gibt es darüber hinaus ein Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium mit dem Profil Soziales (SG).

Die beruflichen Gymnasien bieten in drei Jahren neben einer fundierten Allgemeinbildung ein spezifisches berufliches Profil und bereiten auf das Studium an einer Hochschule und in besonderer Weise auf die Berufswelt vor.

Voraussetzungen An ein berufliches Gymnasium können aufgenommen werden: Bewerber mit einem mittleren Bildungsabschluss, erlangt durch eine Abschlussprüfung an einer Realschule, einer Gemeinschaftsschule (Unterricht auf M-Niveau beziehungsweise E-Niveau mit nur einer Fremdsprache), einer Werkrealschule oder einer zweijährigen Berufsfachschule.