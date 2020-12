Calw Von großer Einmütigkeit keine Spur

Einiges davon soll über Schulden finanziert werden, was etliche Kreisräte durchaus kritisch sehen. Eine andere Einnahmequelle des Landkreises ist die Kreisumlage, die die Städte und Gemeinden an den Landkreis zu entrichten haben. Die Kreisumlage zu erhöhen, um die Projekte zu finanzieren, das sehen die Kommunen kritisch, würde ihnen das doch den eigenen Handlungsspielraum einschränken. Mehr Schulden oder doch mehr Kreisumlage? – Um diese zwei Möglichkeiten rang der Calwer Kreistag in seiner größtenteils online abgehaltenen Haushaltssitzung am Montag.

Auf der einen Seite CDU und Freie Wähler, die dafür plädierten, die Kreisumlage bei 30 Punkten zu belassen – Landrat Helmut Riegger hatte in seinem ersten Haushaltsentwurf ursprünglich vorgeschlagen, den Satz auf 31,5 Prozent zu erhöhen. Auf der anderen Seite SPD und Grüne, die mit Unterstützung aus den Reihen der FDP beantragten, mit Hilfe einer Haushaltsstrukturkommission eine Million im Haushalt einzusparen. Dazu eine auf 30,5 Punkte festgelegte Kreisumlage und noch eine Verringerung der Mehrkosten beim ÖPNV nur um 500 000 Euro statt um 1,5 Millionen Euro. Das alles hätte es dem Landkreis möglich gemacht, die Neuverschuldung um eine Million Euro auf 9,2 Millionen Euro zu senken. Und man hätte noch 100 000 Euro für Klimaschutzprojekte übrig gehabt.