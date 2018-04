Calw Von Gerätefitness bis Gesundheitsmanagement im Betrieb

Calw. Wenn am Sonntag, 6. Mai, der verkaufsoffene Sonntag in Calw unter dem Motto "Fit und gesund in den Calwer Frühling" steht, wird im TSV-Sportzentrum mitgefeiert. Vor sechs Monaten eröffnete der TSV Calw sein Gebäude in der Bahnhofstraße 95. Dazu gibt es eine Sparaktion für alle Neumitglieder.