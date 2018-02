Calw Von Facebook, Amazon, Google & Co. lernen

Gerade der frühere Buchhändler Amazon – mit einem Versandzentrum in Pforzheim ansässig – gelte zusammen mit den anderen vorgenannten Akteuren als Vorreiter der Digitalisierung, wie es der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Pforzheim Calw, Stephan Scholl, betonte: "Der Kunde ist der unbestrittene Mittelpunkt, auf den die Firmenleistung kompromisslos konzentriert ist." So biete Amazon seinen Kunden inzwischen nahezu alle Waren und Gebrauchsgegenstände über den Online-Versand an.

Auf den Punkt gebracht

Das soziale Netzwerk Facebook biete seinen Nutzern ein Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl, Google habe die Welt durch seinen Service über die Verfügbarkeit aller möglichen Daten und Quellen erobert. Was kann der Mittelstand in der Region davon lernen?

Philipp Bauknecht, Geschäftsführer und Gründer der Medialesson GmbH sowie Microsoft Regional Director, bringt es in der von SWR-Wirtschaftsredakteur Uwe Bettendorf moderierten Podiumsdiskussion mit Klaus Driever, Mitglied der Geschäftsleitung für den Digitalen Vertrieb der Allianz Deutschland AG und Fabian Rausch, Spezialist für "Unternehmenskommunikation und digitale Transformation" bei der MR Compact GmbH, auf den Punkt: Diese großen Vier seien gut in der Benutzerfreundlichkeit (Usability), in der Benutzererfahrung (User Experience) und im Design.

Wie Bauknecht betont, ahme er dies mit der Gestaltung seiner Produkte nach den genannten Kriterien nach. "Wir sollten uns nicht zum Zulieferer des Silicon Valley machen, wir sind schon zu 80 Prozent so weit."

Zu lange planen schadet

Bauknecht rät anderen Unternehmen: nicht zu viel und zu lange planen, was den Prozess der Digitalisierung angeht, sondern im wahrsten Sinne des Wortes agil sein und schneller neue Features entwickeln. Bisher sei in Deutschland nur SAP mit den Firmen im Silicon Valley vergleichbar.

Auch Fabian Rausch plädiert einerseits für die Nähe zum Kunden, andererseits dafür, ähnlich wie in den USA Selbstvertrauen und Pioniergeist zu entwickeln, um neue Produkte sowie Services mitzugestalten und der Digitalisierung entsprechend begegnen zu können. Wichtig, so Bauknecht, sei es, sich eine digitale Kompetenz anzueignen und mehr in die Bildung und den Umgang mit der Digitalisierung zu investieren, anstatt sich damit zu begnügen, einfach nur What’s App-Nachrichten zu verschicken.