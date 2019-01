Calw Von den Strukturen eines Atoms bis in die Weiten des Universums

Schwäbischer Mundartpfarrer im November zu Gast

Und wie geht es 2019 beim Männerforum weiter? Am 12. April fragt Thomas Schlag "Was ist los in Großbritannien?" Er kommentiert den Brexit und spricht über die Hintergründe und Konsequenzen. Schlag war selbst einige Zeit wegen der Forschung in England.

Am 24. Mai steht ein Besuch des Gerberei-Museums auf dem Programm. Beginn ist um 16 Uhr. Der Abschluss findet im "Rössle" statt. Das Männerforum stattet am 19. Juli der Firma Homag in Holzbronn einen Besuch ab. Beginn ist um 15 Uhr.

Im Herbst stehen als Vortragsabende am 11. Oktober ein Impuls durch Lothar Frick, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, zum Thema "Demokratie in Gefahr?" und am 8. November ein schwäbischer Abend mit Mundartpfarrer Manfred Mergel zum "Charme der Langsamkeit" auf dem Programm.

Alle Veranstaltungen sind zusammengefasst auf einem Flyer, der an unterschiedlichen öffentlichen Orten ausliegt oder bei den Veranstaltungen im Gemeindehaus mitgenommen werden kann.