Calw Von Beethoven bis Sinatra: Diese Mischung gefällt

Die dritte Nummer ist herzzerreißend. Ein kleines Mädchen betritt die Bühne, schnellen Schrittes, gekleidet ganz in Schwarz. Sie ist nicht keck, aber auch kein bisschen schüchtern. Dann heißt sie auch noch Pauline, Pauline Heinrich. Der Flügel neben ihr mutet an wie ein Monster, hinter dem die Kleine zu verschwinden droht. Der Zuschauer wundert sich, wie sie es auf den Klavierhocker schafft.

Das Mädchen spielt eine Romanze von Beethoven – sie spielt, wie das ganz junge Schüler häufig tun. Als sei sie in Eile, als wolle sie den ganzen Auftritt möglichst rasch hinter sich bringen. Wie lange sie wohl geübt haben mag? Zum Dank erhält sie eine weiße Rose.

Dann kommt etwas eher Ungewöhnliches: Ein Bläserquintett, neu zusammengestellt an der Musikschule, wie Kerkau nicht ohne Stolz bemerkt – ein Bläserquintett also, das Frank Sinatra spielt. "My Way" heißt das Stück, ebenfalls weltbekannt, doch nur mit zwei Trompeten, zweimal Horn und einer Posaune gespielt, löst es einen echten Überraschungseffekt aus. Manche der vornehmlich älteren Zuhörer könnten meinen: etwas gewöhnungsbedürftig. Doch außer der Reihe musizieren, abseits der Wege gehen, ist schließlich Vorrecht der Jugend.

Zum Abschluss Gefühl wie im Kino und langer, warmer Beifall

Überhaupt, es ist die Mischung, die an diesem Sonntagvormittag gefällt. Von Beethoven bis Sinatra, von Philharmonie über Ballett bis zum Chor. "Sing, sing, sing" präsentieren etwa die Aurelius Sängerknaben, die bei kaum einer musikalischen Darbietung in Calw zu fehlen scheinen. Ganz brav marschieren die Jungs auf die Bühne: dunkler Anzug, Fliege, frisch gescheitelt. Während des Gesangs schnipsen sie unermüdlich mit den Fingern. Früher hätte man solche Lieder schmissig und flott genannt.

Ohrwurm ist ein böses Wort, irgendwie abwertend – dabei zeichnen sich Ohrwürmer just dadurch aus, dass sie beliebt und langlebig sind. Wie etwa die "Thais Meditation" von Jules Massenet, gespielt wiederum von der Jungen Philharmonie Calw – ganz zart, ganz sachte, nur mit den Fingerspitzen. Die erste Geige spielt Jessica Möckel.

Zum Abschluss dann: Trommelwirbel, Bläser, Streicher, fast möchte man sagen: volles Rohr: "Fluch der Karibik". Man fühlt sich fast wie im Kino. Das Publikum dankt mit warmem, langem Beifall. Und natürlich gibt es eine Zugabe. Und natürlich ist es der "Radetzky-Marsch" – diesmal sogar mit Ballett.

Der Wermutstropfen: Warum besuchen beinahe ausschließlich Menschen älteren Semesters diese Art von Konzerten? Der Altersschnitt des Publikums mag höher als 60 sein, Jüngere, unter 40, sind eine Rarität. Na ja, wenigstens die Musiker waren jung.