Calw Violoncello in der Hauptrolle

Calw-Heumaden/Hirsau. Unter der künstlerischen Leitung von Manfred Holder gestalten das Orchester und die Solisten der Kammerakademie auch dieses Jahr ein Konzert, das mit festlicher Musik auf die Weihnachtszeit einstimmt.

Dabei wird dieses Mal in besonderer Weise dem Instrument des Jahres, dem Violoncello, gehuldigt. Der dem Calwer Publikum in bester Erinnerung gebliebene Solist Hans Schröck, Jungstudent der Karlsruher Musikhochschule und Mitglied des Bundesjugendorchesters, wagt sich an eines der schwierigsten Stücke der Celloliteratur: an Tschaikowskis berüchtigte Rokoko-Variationen.

Ferner wird Antonio Vivaldis festliches Konzert für vier Violinen in h-Moll (op. 3, Nr. 10) erklingen und als ein weiterer großer Höhepunkt Wolfgang Amadeus Mozarts berühmte Sinfonie Nr. 40, die "Große" g-Moll-Sinfonie (KV 550), die eines der am meisten gespielten und bewunderten Werke der Musikgeschichte darstellt.