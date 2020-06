Calw Vierte Folge "Typisch Calw" ist im Kasten

Es ist noch früh am Tag, doch das Team um Hans-Jörg Neumann, City-Manager der Stadt Calw, ist schon fleißig: Die Dreharbeiten für die nächste Folge "Typisch Calw" im Kloster Hirsau stehen auf dem Programm. "Wir sind ein kleines bisschen in Verzug aber das macht nichts", erzählt Neumann. Klaus-Peter Hartmann, studierter Theologe und Experte für das Kloster, ist bereits vor Ort. Mit einer großen Stofftasche in der Hand erklärt er, dass er ein Buch mitgebracht hat.