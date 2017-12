Calw Vier weitere Pop-Acts stehen bereits fest

Calw-Hirsau. Das Jahr ist noch nicht zu Ende, da sind schon vier weitere Top-Acts für den Calwer Klostersommer 2018 bestätigt: Am Donnerstag, 26. Juli, erklingen die Traummelodien von Marshall & Alexander, am Samstag, 28. Juli, steht Singer-Songwriter Gregor Meyle auf der Bühne. Die Humorschwergewichte Füenf und Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle treffen am Mittwoch, 1. August, auf der Bühne im Kreuzgang der Klosteranlage aufeinander und am Samstag, 4. August, lebt der Mythos Abba bei einer Cover-Show wieder auf.