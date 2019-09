Calw Vier Kandidaten wollen Oberbürgermeister werden

Hirsch absolvierte ihre Berufsausbildung bei der Sparkasse, wechselte später zur Sparkassenversicherung und wurde dort zur Projektmanagerin. Nebenberuflich absolvierte sie den Bachelor sowie den Master in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

Dieses Thema liegt ihr besonders am Herzen – in finanzieller wie ökologischer Hinsicht. Und: Die 44-Jährige möchte die Teilorte näher zusammenbringen, das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. "Calw kann mehr", ist sie überzeugt.

Kunzmann ist Verwaltungsfachmann durch und durch. Ein Pragmatiker, so wirkt er. Seit beinahe zwei Jahrzehnten ist der 46-Jährige in der Gemeinde Remchingen im Enzkreis tätig, seit 2009 als Kämmerer. "Es macht mir Spaß, die Finanzen einer Gemeinde positiv zu beeinflussen", sagt er. Das möchte Kunzmann zum Beispiel damit erreichen, dass er die Ansiedlung von Firmen im Gewerbegebiet Lindenrain vorantreibt. Kunzmann bedauert, dass die Calwer ihre Stadt oftmals so negativ sehen. Die Gegend habe einen ganz eigenen Charme. "Calw kann selbstbewusst auftreten", ist er sicher. An der ein oder anderen Stellschraube, damit die Bürger das auch so sehen können, möchte er drehen.

Der Familienvater hat an der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg studiert, ist seit jeher in diesem Bereich tätig. "Jetzt war einfach die richtige Zeit, mich als Oberbürgermeister zu bewerben", sagt er.

Kling ist der jüngste im Bunde der Kandidaten. Der Althengstetter begann seine schulische Karriere am Maria von Linden-Gymnasium (MvLG). Anschließend zog es ihn, wie er sagt, in "die weite Welt". Er verpflichtete sich für zwölf Jahre bei der Bundeswehr und studierte in München Staats- und Sozialwissenschaften. Später war der IT-Offizier in den Niederlanden beim Nato-Hauptquartier als IT-Manager tätig. Momentan berät er die Verwaltung einer Landeshauptstadt in Sachen Digitalisierung. Nach all den Jahren, in denen er seither unterwegs war, möchte Kling jetzt mit seiner Ehefrau in Calw sesshaft werden.

Als OB-Kandidat will er sich vor allem für mehr Bürgerbeteiligung einsetzen und gemeinsam mit den Einwohnern ein Konzept entwickeln, das die Stadt voranbringen soll. "Ich möchte Scherben, die entstanden sind, zusammenfügen und den Stolz der Calwer beflügeln", meint er.

Buck schließt unterdessen den Briefkasten wieder. Einen Tag nach dem Ende der Bewerbungsfrist, also am Dienstag, 3. September, tagt der Gemeindewahlausschuss. Der Liste der Kandidaten muss die Fachbereichsleiterin nun keinen Namen mehr hinzufügen.

Am Sonntag, 29. September, oder – falls es zu einem zweiten Wahlgang kommt – am Sonntag, 13. Oktober, entscheidet sich dann, wer künftig statt ihm im Büro des amtierenden OB Ralf Eggert einzieht. Dann könnte das Starterfeld übrigens wieder ganz anders aussehen. In Baden-Württemberg dürfen sich im zweiten Wahlgang auch Kandidaten melden, die sich zuvor noch nicht beworben hatten.